Penfro 70: Y Parc a’i phobl

Fi nath ddechre pysgota fy hunain ac wedi neud e ers gadael yr ysgol on ac off. Roedd y bachan next door, wedd e'n neud e - ro'dd cwch 'da fe yn Abercastell - ac yn lle mynd i'r ysgol es i i'r môr, pan we'n i'n 15 oed. Fi'n mynd o gwmpas Sir Benfro fwya', hefyd o bwys y gogledd ond Sir Benfro fwya'.