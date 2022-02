Ateb y Galw: Hywel Griffiths

Mi fyswn i wrth fy modd yn cael paned gyda Stephen King. Dwi wedi dod yn edmygydd mawr iawn o'i waith dros y blynyddoedd diwethaf - ei glasuron fel It, The Stand, Pet Semetary, a Salem's Lot, a'r llyfre mwy diweddar fel The Outsider. Dwi wrth fy modd gyda'i gyfrol lled hunangofiannol On Writing hefyd. Mae'n swnio fel boi iawn, a'i draed ar y ddaear, a dwi'n siwr y byddai'n gwmni da. Mi fysen i'n ei holi'n dwll am sut i sgwennu nofelau!