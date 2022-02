'Y pŵer tu ôl y syniad fod pawb yn gwneud ychydig bach'

Gwnaeth y syniad ysbrydoli fi i wneud rhywbeth yn fy ardal leol. Dwi'n gweithio gyferbyn â'r traeth ar gampws Singleton a dwi bob amser yn gwneud yn siŵr 'mod i'n mynd am dro amser cinio ac yn cael fy nhîm allan i lanhau'r traeth. Hyd yn oed os chi allan am 15 munud i gael awyr iach, mae'n helpu effeithlonrwydd a iechyd meddwl.