Oes cynrychiolaeth LHDTC+ ddigonol yn y sîn gerddoriaeth Gymraeg?

"O ran cerddoriaeth Gymraeg ei hiaith, mae'r gymuned LHDT+, dw i'n meddwl, dal ddim yn cael ei chynrychioli. Dw i'n gallu meddwl am gwpl o bobl eraill oedd mewn bandiau, a dw i'n siŵr 'san nhw'm yn meindio fi'n enwi nhw. Mae Betsan (Haf Evans) oedd yn Alcatraz, a Nia Medi oedd yn canu efo Clinigol, a roedd y brodyr yn Clinigol yn rhan o'r gymuned LHDT hefyd. A dyna'r unig bobl dw i'n gallu meddwl amdanyn nhw."