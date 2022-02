Torf gartref i Gerwyn Price a Jonny Clayton

Fe fethodd Gerwyn Price yr Uwch Gynghrair llynedd oherwydd Covid felly mae'n falch iawn o allu bod yn ôl yn ei chanol hi eleni. Meddai wrth Sian Price: "Mae Caerdydd bob amser yn wych, ac mae hi jest yn braf cael bod yn ôl yn yr Uwch Gynghrair, a dwi'n edrych ymlaen at bob wythnos ond yn enwedig Caerdydd."