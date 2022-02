Ffrae Aberpergwm: 'Rhaid ailstrwythuro'r Awdurdod Glo'

Yn ôl Daniel Therkelsen o'r grŵp Coal Action Network, does dim modd gwarantu o gwbl faint o lo fydd yn cael ei gloddio yn Aberpergwm fyddai'n parhau i gael ei anfon at weithfeydd dur Port Talbot - un o'r safleoedd sy'n cynhyrchu'r mwya' o allyriadau tŷ gwydr yn y Deyrnas Unedig.