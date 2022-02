Clefyd Raynaud: 'Y person sydd wastad yn oer'

"Dechreuodd e effeithio fi yn y ddwy law ac yn llawer o'r bysedd. Wedyn dechreuodd e yn y traed. O'n i wedi mynd i ddigwyddiad tu allan lle o'n i'n gorfod sefyll tu fas a ro'n i'n sefyll yn llonydd mewn pâr o sodlau am sbel. Fel o'n i'n mynd 'nôl at y car, do'n i methu cerdded. O'n i'n edrych fel 'swn i 'di cael gormod o gin.