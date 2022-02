Oriel: 15 mlynedd o gigs, cefn llwyfan a chloriau albyms

Be' dwi'n joio am y llun yma yw'r teimlad o berthyn mae'n rhoi i fi. Y perthyn sydd rhyngddon ni gyd, boed yn waed neu'n gerddorol, gan fod ein rhieni mewn bandiau'r un adeg yn y 70au cynnar. Dyma beth sy'n sbesial am ein Sin Roc Gymraeg - yr elfen o berthyn drwy ein cerddoriaeth a'n diwylliant.