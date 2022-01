Rhys Mwyn: 'Dilyn fy nhrwyn' o gwmpas Gwynedd

3.Cyfeiriais at Rhinog Fawr fel un o'r teithiau mwyaf anghysbell a garw yn Eryri. Llai o'r llwybrau manicured. Lle i enaid gael llonydd yn sicr. Wrth gerdded o Gwm Bychan mae rhywun yn dilyn llwybr y porthmyn dros Bwlch Tyddiad. Ar lafar mae pawb yn sôn am y llwybr cerrig a'r stepiau fel Roman Steps ond does dim cysylltiad â'r Rhufeiniaid yma.