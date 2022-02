Shane Williams: 'Fy hoff geisiau Chwe Gwlad'

"Fi'n credu'r flwyddyn yna roedd Wesley Fofana yn un o'r chwaraewyr gorau yn y byd. Fi wastad yn cofio'r cais yna gan fod e wedi bron maeddu saith amddiffynnwr Lloegr a sgorio o tua 70 llath mas o'r llinell. Fi'n cofio fe hefyd achos o'n i ddim wedi clywed lot am Wesley Fofana ar ôl y cais yna - roedd e wedi cwympo bant o'r radar tipyn bach.