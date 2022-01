Sut mae cerddorion Cymru yn gweld y Gymraeg?

Un o'r pynciau drafodwyd oedd y Gymraeg. Yw dewis canu'n Gymraeg yn golygu bod llai o gyfleoedd ar gael i artistiaid? Oes gormod o feirniadaeth o'r math o Gymraeg sy'n cael ei defnyddio? Yw'r sefydliadau cenedlaethol yn cofleidio'r Gymraeg yn ei holl ffurfiau? Oes 'na agwedd 'elitaidd' ynghlwm â chanu yn Gymraeg ac elfen o feirniadaeth am ddewis canu'n Saesneg?