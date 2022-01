Rhewi ffi'r drwydded yn 'ergyd drom' i ddarlledu Cymraeg

"Mi fydd o'n 'chydig bunnoedd yn ychwanegol y flwyddyn ym mhocedi pobl - ond os ydych chi'n credu bod darlledu'n bwysig, a 'swn i'n dadlau bod o'n eithriadol o bwysig o safbwynt delwedd Cymru a sut da ni'n gweld ein hunain a sut da ni'n adrodd straeon ein hunain, yna mae'n golled anferthol."