Cwest: Babi 'perffaith' wedi byw am 45 munud yn unig

Yn ôl Ms Lewis doedd hi ddim yn bosib mesur curiad y galon am fod y poenau geni yn rhy rheolaidd erbyn hynny, ond fe gofnodwyd cyflymder o 80 curiad y funud, er doedd hi ddim yn glir ai calon y fam neu'r plentyn oedd wedi cael ei fesur.