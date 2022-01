Y Fari Lwyd yn America?!

"Daeth cwpl o grwpiau i ymuno â'r dathliad. Cyfeillion o Fort Mifflin ar y Delaware, caer o'r 18fed ganrif y tu allan i'r ddinas, The Griffith Morgan House sef ystâd gyda gwreiddiau Cymreig - mae ei berchennog presennol, Robert Fisher-Hughes, hefyd yn falch iawn o'i gyndeidiau Cymraeg, a The Sea Dogs, band sianti môr o New Jersey a fu'n codi'r canu."