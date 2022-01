Ateb y Galw: Hana Medi

Mae podlediadau wedi dod yn rhan bwysig o'm mywyd, fi'n treulio dwy awr yn y car bob dydd yn teithio i'r gwaith a nôl. Mae un penodol - The Law of Attraction Changed My Life. Mae'n sôn am ein ffordd ni o feddwl, i fod yn bositif ac yn ddiolchgar am beth sy' gyda ni mewn bywyd, dwi'n edrych 'mlaen at bennod newydd bob ddydd Gwener.