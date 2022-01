Pwy fydd sêr y sin gerddoriaeth yn 2022?

Cerddor o Gasnewydd ydy Lemfreck. Mi wnaeth o ryddhau EP llynedd o'r enw The Pursuit oedd yn llawn traciau oedd yn gwneud i chi isio mynd 'nôl am fwy, a dwi'n edrych ymlaen at weld lle fydd Lemfreck yn mynd â ni nesa' hefo'i guriadau grime pwerus.