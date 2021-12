'Angen gofalu am y gofalwyr' yn sgil mwy o achosion Covid

Wrth edrych ymlaen at y flwyddyn newydd a phennod arall yn hanes y pandemig, dywed Mari Ellis Parker, rheolwraig cartref Plas Gwilym, Penygroes yn Nyffryn Nantlle ei bod hi'n "poeni'n yn arw am gartrefi gofal drwy Gymru" ac mae'n galw ar wleidyddion i "ofalu am y gofalwyr".