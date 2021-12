Pum munud i edrych nôl ar flwyddyn brysur Steffan Rhys Hughes

O ddathlu blwyddyn ers sefydlu grŵp Welsh of the West End i gyflwyno cyfres ei hun Sioeau Cerdd Steffan ar BBC Radio Cymru - ac mae Steffan a chriw Welsh of The West End hefyd yn gyfrifol am berfformio fersiwn arbennig o'r garol Clywch Lu'r Nef sydd wedi'i recordio yn arbennig i BBC Cymru Fyw y Nadolig hwn.