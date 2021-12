Dysmorffia'r corff yn 'diflannu' wrth droi'n Maggi Noggi

"Do'n i byth yn teimlo mod i'n ffitio mewn - ro'n i'n tyfu fyny fel hogyn yn symud i mewn i'r gymdeithas hoyw ac roedden a nhw i gyd mor beautiful… a do'n i jest ddim yn teimlo fel yna. Ro'n i'n rhy dal, rhy lanky a sefyll allan am y rhesymau anghywir i gyd - a dwi dal i deimlo mod i'n sefyll allan am y rhesyma anghywir.