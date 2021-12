Digwyddiadau COP Cymru y llywodraeth yn 'fethiant' costus

Bellach mae Llywodraeth Cymru wedi darparu rhestr o'r costau i'r Ceidwadwyr sy'n dangos i £53,600 gael ei wario ar lwyfannu a gofynion sain, hyd at £135,000 ar staffio a rheoli'r digwyddiadau, £9,500 ar blatfform ar-lein COP Cymru, hyd at £23,000 ar farchnata ac oddeutu £13,490 ar gostau eraill.