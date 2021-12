'Dwi'n edrych ymlaen rŵan... ddim mor drist â fyddwn i'

"Ond mae 'na betha yn dod yn ôl. Yn anffodus fues i yn y carchar, a fyddai dal ddim yn licio cau drws achos am yr wyth diwrnod cynta' fues i yn Walton ac er mwyn diogelwch fi fy hun ro'n i'n cael fy nghau yn y carchar drwy'r dydd a mond mynd allan am fwyd am rhyw chwarter awr amser cinio a rhyw hanner awr gyda'r nos."