Addunedau: 'Ail-osod y cloc' neu 'bywyd yn rhy fyr'?

Mae'r comedïwr a chyflwynydd yn llais cyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru ac yn wyneb cyfarwydd ar S4C. Bydd sioe arbennig ganddo o'r enw O'r Diwedd ar S4C am 9 o'r gloch Nos Calan yn edrych nôl ar 2021, ond ydi Tudur yn un am gadw at ei addewidion?