Ysgol wedi gwahanu plant ag eithriad rhag gwisgo masg

Ond mae'r tad yn dweud na ddylai orfod cyflwyno tystiolaeth, gan gyfeirio at ganllawiau cyffredinol Llywodraeth Cymru sy'n dweud nad oes "angen i chi ofyn am gyngor na gofyn am lythyr gan weithiwr meddygol proffesiynol i nodi eich rheswm dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb."