Copa90: Sut daeth Cymreictod a’r iaith i galon stori pêl-droed Cymru

"Doedd Copa90 erioed wedi gwneud rhywbeth fel hyn o'r blaen. Roeddwn i'n amheus iawn ar y cychwyn am gael y caniatâd i ddefnyddio'r iaith. Ond unwaith ddes i 'nabod y bobl o fewn Copa90, y mwya' sylwes i faint oedden nhw eisiau i'r Gymraeg fod yn flaengar yn y rhaglen ddogfen."