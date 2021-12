Newyddion Da o Bawenydd Mawr!

Y llynedd, fe ail greon nhw stori'r geni gyda gwahanol aelodau o'r capel wedi gwisgo fyny fel rhai o'r cymeriadau a rhai o'r ffermwyr wedi dod ag anifeiliaid hefyd, ond nid yr un anifeiliaid â sydd yn y stori draddodiadol. Roedd merlen Shetland a defaid yn lle'r asyn a'r camelod!