'Angen i gyfarfodydd rhithwir y Senedd barhau'

"Be 'dan ni wedi gweld yw fod y trefniadau rhithwir yn gweithio nid yn unig i Aelodau o'r Senedd ond hefyd i'n staff ac i'r rhai sy'n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau," meddai'r Aelod o'r Senedd dros Ganol de Cymru.