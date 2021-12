Lluniau gonest ffotograffydd o'r Rhondda

Disgrifiad o’r llun,

The Prince of Wales. "Dyma lle wnaeth e i gyd ddechrau i mi. Roedd 'na dîm pêl-droed oedd efo'r cefnogwyr mwyaf carismatig dw'i erioed wedi gweld. Wnaeth Mam yr arwr lleol (yn y canol) ofyn am brint o'r llun oherwydd roedd hi yn ei garu gymaint. O'r gyfrol Saturday Kids"