Y Bencampwriaeth: Barnsley 0-2 Abertawe

Ond yn fuan iawn roedd Abertawe yn rheoli'r gêm, ac yn yr hanner cyntaf roedd wythdeg y cant o'r meddiant gan yr ymwelwyr - dim ond wrth i'r hanner cyntaf dynnu at ei derfyn y bu unrhyw ymosodiad oedd yn bygwth Barnsley. Di-sgôr oedd hi ar hanner amser.