Cyn-filwyr: Galw o'r newydd am gomisiynydd yng Nghymru

Mae elusen Help for Heroes yn un arall sy'n gefnogol i'r egwyddor o gomisiynydd o'r fath: "Fe fydd ychwanegu comisiynydd ar gyfer cyn-aelodau o'r lluoedd arfog yng Nghymru yn cynyddu'r ffocws a'r gefnogaeth i gyn-filwyr ar draws pob adran o'r llywodraeth ac ar draws cymunedau Cymru'n gyffredinol."