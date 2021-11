'Angen mwy o gymorth i famau plant wedi'u geni'n gynnar'

"Dwi'n cofio gwirioni 'mod i'n cael ei wisgo fo am y tro cyntaf am ei fod o wedi cael symud o'r incubator... gallu cysgu heb fasg ocsigen, gallu tynnu'r tiwb bwydo. Tasa fo wedi dod yn 37 wythnos 'sa ni heb gael y profiadau yna."