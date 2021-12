Pum munud gyda'r bardd Grug Muse

Mewn bywyd dydd i ddydd, fel unigolyn, dwi'n trio meddwl mwy am faint ydw i'n ei dreulio neu ei gronni. Hynny ydi, y dillad sydd gen i yn fy nghwpwrdd, y bwyd dwi'n ei fwyta, y stwffiach sy'n casglu yn y tŷ. O lle maen nhw'n dod, pwy sydd wedi eu gwneud nhw, o be' maen nhw wedi eu gwneud, a faint ohono fo ydw i wir ei angen?