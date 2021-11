'Cywilydd y gyfrinach': Byw gydag anhwylder bwyta

"O'dd e bobman, a dros amser o'n i'n teimlo fwyfwy fod angen edrych rhyw ffordd arbennig, neu fyddai pobl ddim yn fy nerbyn i. O'n i'n rhwystro fy hun rhag bwyta, i beidio rhoi pwysau 'mlaen. O'n i ofn rhoi pwysau 'mlaen. O'n i'n gwybod beth o'n i'n ei wneud, ond o'n i methu stopio ei wneud e.