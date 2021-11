Ateb y Galw: Y darlithydd Peredur Glyn Webb-Davies

Dwi'n cofio pan o'n i'n canu'r corn Ffrengig yn un o gerddorfeydd y brifysgol mewn cyngerdd, ac mi oedd gen i unawd fwy neu lai ar fy mhen fy hun reit ar ddechrau un o'r darnau, oedd yn agor y cyngerdd os y cofiaf yn iawn (yr agorawd i Hansel a Gretel gan Humperdinck oedd y darn).