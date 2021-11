Diamynedd gyda ‘siarad’ am achub y byd ar ôl bron â marw

"Yn Saesneg y geiriau oedd 'he's very, very ill' a phan gyrhaeddodd hi dyma nhw'n dweud 'there's a chance he could die'. Adeg yma roedd fy mol i ar agor am ddyddiau - oherwydd straen y sepsis ar y corff doeddan nhw methu cario 'mlaen efo'r driniaeth. Felly ddaeth y plant i mewn i ddeud ta ta i Dad mwy neu lai."