Rôl merched yn y Rhyfel Mawr

Ym mis Hydref 1915 cyhoeddwyd un o lythyrau Zillah ym mhapur newydd Y Llan; ynddo mae cyfeiriad at 'dri Cymro' a fu'n teithio ar fwrdd y llong. Yn ôl Zillah pan ddaeth y teithwyr i ddeall mai Cymraes oedd hi fe ddechreuodd y tri 'siarad ar unwaith' fel nad oedd modd iddi 'ddeall yr un gair o'r hyn ddywedent.'