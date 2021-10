Cymru 16-54 Seland Newydd

Ond 61 munud mewn llwyddodd Cymru o'r diwedd i sgorio'u hunig gais o'r gêm ar ôl creu sgarmes a wnaeth arwain at Rhys Priestland - oedd wedi dod ymlaen yn lle Anscombe - yn cicio'r bêl ymlaen tuag at y llinell a Williams yn neidio gyda'r bêl dros y llinell i sgorio'r cais.