Ond beth am wersi Aberfan? Mae'r ffordd y gwnaeth Llywodraeth y DU gymryd arian o'r gronfa drychineb i dalu am glirio'r tomenni yn dân ar groen rhai o drigolion y maes glo hyd heddiw. Do, fe gafodd yr arian ei ad-dalu degawdau'n ddiweddarach ond mae'r hyfdra gwreiddiol yn fyw yn y cof hyd heddiw.