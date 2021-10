Jane Davidson a'i thaith i fod yn hunan-gynhaliol

"Erbyn 2011 symudon ni i ffwrdd o dŷ heb ei inswleiddio'n dda gyda gwres canolog nwy, i fyw ar ein fferm fach ni gyda dau gae a choedwig i'n cadw ni'n gynnes, mewn tŷ wedi ei inswleiddio'n dda, yn defnyddio egni'r haul a'r ddaear a'r goedwig i bweru ein bywydau, gan gynnwys creu ein dŵr twym a'n gwres, tyfu cymaint o'n bwyd ein hunain â phosib gan gynnwys mêl a seidr, a gyrru car trydan.