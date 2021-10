Comisiynydd yn flin am 'nonsens' protest gwrth-frechu

Roedd Grace Baker-Earle, wnaeth ddatblygu Myalgic Encephalopathy (ME) ar ôl cael Covid y llynedd ac felly'n defnyddio cadair olwyn, wedi mynd am ei brechiad cyntaf ddydd Sadwrn, ac fe gafodd hi a'i mam eu hamgylchynu gan brotestwyr.