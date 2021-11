Cymru dan ddŵr: Yr ardaloedd sy' mewn perygl o ddiflannu

Disgrifiad o’r llun,

Mae'r mapiau yn dangos Cymru wedi ei rannu fesul hecsagon. Meddai Keith Jones, o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, am y map uchod: "Pan mae'r hecsagon yn goch be' mae'n feddwl ydy bod 'na dros 15 diwrnod dros 30C yn yr hecsagon yna: dyna pa mor boeth mae'n mynd i fynd os ydi bob dim arall yn aros 'run peth, yn enwedig allyriadau carbon"