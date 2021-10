Ateb y Galw: Shelley Musker Turner

Un o fy atgofion cyntaf yw bod ar gwch yn Zacynthos pan oeddwn i'n ddwy a hanner oed ac wir eisiau mynd i flaen y cwch lle roedd grŵp o ddynion yn chwilio am grwbanod môr. O'n i ddim yn cael mynd oherwydd roeddwn i'n rhy fach, oedd yn rhwystredig dros ben! Nid yw'r rhwystredigaeth o fod yn rhy fach wedi newid!