Bywyd "syrcas" rheolwr taith yn LA

"Roedd e fel rhyw fath o overnight sensation. Nes i anfon neges iddi hi ar MySpace un noson a chael neges yn ôl y bore wedyn. Dwedodd y rheolwri fi ar y ffôn… "Ok it's 15 songs - you've got 10 days and there's 4 days reheasals, see you next week - get on with it!""