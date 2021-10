Heriau i'r Ceidwadwyr cyn cynhadledd flynyddol

Mae yna glochdar wedi bod am uchelgais y llywodraeth i "godi'r gwastad" - cyfieithiad Swyddfa Cymru - a gwneud pethau'n decach ar draws y Deyrnas Unedig. Ond er gwaetha'r holl sôn am "levelling up", mae yna gwestiynau o hyd am fanylion y cynlluniau.