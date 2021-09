Carcharu giang am gynllwyn i herwgipio plentyn

Fe dderbyniodd Jane Going-Hill, 60 a Kristine Ellis-Petley, 58, y ddwy yn byw yng Nghaergybi, pedair blynedd ac wyth mis a phedair blynedd am dreulio cyfnod ar y pontydd rhwng Ynys Môn a'r tir mawr yn gwylio am unrhyw weithgaredd gan yr Heddlu ac am eu rhan pellach yn y cynllwyn.