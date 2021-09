'Gobeithio am flwyddyn goleg hollol normal'

Roedd hi'n neis gallu gweld wynebau eraill a dychwelyd i rai o'n hoff lefydd fel Tafarn y Glôb. Ond, roedd hyn oll yn rhy dda i fod yn wir. Yn ystod ein hwythnos olaf yn Neuadd JMJ, a ninnau wedi pacio yn barod i adael, aethom fel fflat am brawf Covid cyn dychwelyd i'n teuluoedd a daeth y profion yn ôl yn bositif. Er oeddwn i wedi cael un dos o'r brechiad, teimlais yn sâl iawn. Teimlais mai hwn oedd y cherry on top ar y flwyddyn roeddem wedi ei chael.