Ateb y Galw: Yr artist Manon Awst

Angela Merkel, wedi ei hymddeoliad! Dwi'n ei hedmygu hi'n fawr, ac mi ddaeth hi'n ganghellor yr Almaen y flwyddyn symudais i Berlin ar ôl astudio. Mi fyswn i wrth fy modd yn cael cipolwg ar sut berson ydi hi go iawn - be' sy'n mynd drwy ei meddwl hi, sut mae hi'n teimlo am Ewrop a gweddill y byd ar ôl bod yn y swydd am 16 mlynedd.