Dyffryn Nantlle, Dyffryn Gastro

"Mae 'na lot o entrepreneuriaid yn Nyffryn Nantlle, lot o fusnesau bychan, one- neu two-man bands, lot o garejis bach yn cyflogi mecanics er enghraifft. Mae'r ysbryd mentro yna. A dwi'n meddwl bod pobl yma am wneud pethau eu hunain achos does neb arall am wneud o i chdi. Y nod i ni fan yma ydi creu gwaith am oes.