Codi pwysau a newid byd

Digwyddodd yr ysbardun cynta' wedi i aelodau eraill o'r gampfa gweld ei dawn yn codi pwysau ac awgrymu bod hi'n trio cystadleuaeth Menyw Cryfa': "O'n i yn y gym yn neud deadlifts o 120kg - i rai menywod mae'n bwysedd masif ond 'oedd y trainer yn dweud, 'you're doing this with ease'.