Pryder am gynllun i droi chwarel yn safle ailgylchu

Doedd Cyfoeth Naturiol Cymru ddim yn barod i wneud sylw am y cais cynllunio, ond mewn dogfen sydd wedi ei chyflwyno i Gyngor Sir Caerfyrddin fel rhan o'r broses gynllunio, maen nhw'n "mynegi pryder am y cais oherwydd bod yna ddiffyg gwybodaeth am rywogaethau, bywyd adar, safleoedd gwarchodedig, a ffyrdd o atal llygredd".