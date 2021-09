Arwr Tawel: Rheolau'r Wobr a Hysbysiad Preifatrwydd

7. Mae'n bosibl y gofynnir i'r sawl sydd ar y rhestr fer i dderbyn gwobrau rhanbarthol a chenedlaethol ddatgelu manylion am gamau gweithredu troseddol a sifil cyfredol yn eu herbyn, neu a gyflwynwyd, ynghyd ag unrhyw euogfarn heb ddod i ben. Os oes angen hyn ar y BBC bydd gofyn i'r enwebai lofnodi ffurflen ganiatâd ar adeg y datgelu. Mae'n rhaid i'r rhai a enwebir y gofynnir iddynt am yr wybodaeth hon roi gwybod i'r BBC am unrhyw newid i'r hyn a ddatgelwyd hyd at y pwynt y cyhoeddir yr enillydd. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol ac, fel gyda phob gwybodaeth bersonol, yn unol â Pholisi Preifatrwydd y BBC.